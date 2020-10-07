Şanlıurfa’da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı eşine işkence için özel oda

20 kişilik ekip kuruldu

Mahalleye giden polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada olayın orada yaşanmadığını belirledi. Olay yerini belirlemek ve cani kocayı yakalamak için 20 kişilik bir ekip kuruldu. Polis ekipleri mahalledeki birçok evde inceleme yaptı.