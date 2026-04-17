Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 27 bin paket sigara, 200 elektronik sigara ve 1000 tütün mamulünün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında tespit edilen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 27 bin paket sigara, 200 elektronik sigara ve 1000 ısıtılan tütün mamulü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı görüntüde, bir minibüsün içindeki demir dolaba gizlenmiş sigaraların ele geçirilmesi yer alıyor.