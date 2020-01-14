Şanlıurfa'da iş yeri önünde deve kesip esnafla kavga eden Iraklı kasap özür diledi
ŞANLIURFA’da iş yeri önünde 500 kiloluk deve kesen, daha sonra da gittiği hayvan pazarında esnafla tekme tokat kavga eden Irak uyruklu Yasir Nasır, pişman olduğunu bildirerek özür diledi.
ŞANLIURFA'nın Eyyübiye ilçesinde Irak uyruklu kasap Yasir Nasır, 3 Ocak günü iş yerinin önünde deve kesti.
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Devenin can çekişirken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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Büyük tepki çeken görüntüler üzerine iş yeri mühürlendi.
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Kasap Nasır, önceki gün de Eyyübiye Mahallesi’ndeki hayvan pazarında esnafla kavga etti.
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