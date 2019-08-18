Şanlıurfa'da evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 anne boğuldu

Annelerin cesedine ulaşıldı

Hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine giden ekipler, annelere ulaşamayınca su altı polislerini çağırdı. Dalgıç polisler, yaptıkları çalışma sonucunda Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden isimli annelerin cesedine ulaşıp sudan çıkarttı.