Şanlıurfa'da evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 anne boğuldu

Şanlıurfa'da evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 anne boğuldu

ŞANLIURFA'da, serinlemek için girdikleri Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmak için düşünmeden suya atlayan 2 anne boğularak can verdi.

Şanlıurfa'da evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 anne boğuldu - Sayfa 1

Şanlıurfa Bozova'da 2 anne, Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmak isterken boğuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 2'sinin durumu ise ağır.

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Şanlıurfa'da evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 anne boğuldu - Sayfa 2

3 çocuk serinlemek için suya girdi

Olay, Bozova ilçesine bağlı Arıkök kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aileleriyle birlikte piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden 3 çocuk, serinlemek için suya girdi.

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Şanlıurfa'da evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 anne boğuldu - Sayfa 3

2 anne çocukları kurtarmak için suya atladı

Çocuklar, suyun derin olduğunu fark edemeyince dibe battı. Olayı gören Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden isimli anneleri suya atlatarak çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çocuklar, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken anneleri ise suya batarak gözden kayboldu.

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Şanlıurfa'da evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 anne boğuldu - Sayfa 4

Annelerin cesedine ulaşıldı

Hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine giden ekipler, annelere ulaşamayınca su altı polislerini çağırdı. Dalgıç polisler, yaptıkları çalışma sonucunda Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden isimli annelerin cesedine ulaşıp sudan çıkarttı.

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