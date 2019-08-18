Şanlıurfa'da evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 anne boğuldu
ŞANLIURFA'da, serinlemek için girdikleri Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmak için düşünmeden suya atlayan 2 anne boğularak can verdi.
Şanlıurfa Bozova'da 2 anne, Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmak isterken boğuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 2'sinin durumu ise ağır.
3 çocuk serinlemek için suya girdi
Olay, Bozova ilçesine bağlı Arıkök kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aileleriyle birlikte piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden 3 çocuk, serinlemek için suya girdi.
2 anne çocukları kurtarmak için suya atladı
Çocuklar, suyun derin olduğunu fark edemeyince dibe battı. Olayı gören Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden isimli anneleri suya atlatarak çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çocuklar, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken anneleri ise suya batarak gözden kayboldu.
Annelerin cesedine ulaşıldı
Hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine giden ekipler, annelere ulaşamayınca su altı polislerini çağırdı. Dalgıç polisler, yaptıkları çalışma sonucunda Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden isimli annelerin cesedine ulaşıp sudan çıkarttı.