Şanlıurfa'da etrafa yayılan kötü koku acı gerçeği ortaya çıkarttı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir şahsın tek başına yaşadığı evden gelen kokulardan şüphelenen çevredekiler, durumu oğluna haber verdi. Eve giden şahıs, yerdeki kan izleri ile babasının asılı cesedi ile karşılaştı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Sancak Mahallesi Daharağa Sokak'taki 26 numaralı evde yaşandı. İddiaya göre mahalledeki vatandaşlar, tartıştığı eşi ve çocukları evden ayrıldığı için tek başına yaşayan Necmettin Uyguner’in (50) evinden pis kokular geldiğini fark etti.



Durumdan şüphelenen komşuları, ayrı evde yaşayan 24 yaşındaki oğlu Mehmet U.’ya haber verdi. Eve giden Mehmet U., komşulara ait evin damından evin içine girince babasının iple tavana asılı olduğunu gördü. Olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kan izlerinin de olduğu iddia edilen evin çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, kimsenin eve yaklaşmasına izin vermedi. Olayı duyan şahsın yakınları, evin önünde toplanarak sinir krizleri geçirdi.







Soruşturma devam ediyor

Tartıştığı eşi ve çocuklarının bir ay önce evi terk ettiği iddia edilen Necmettin Uyguner’in tek başına yaşadığı ve komşularının 3 gündür kendisini mahallede görmedikleri öğrenildi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.