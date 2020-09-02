Şanlıurfa'da dünyanın en pahalı akrebini üretiyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Binlerce lira kazanıyor

Yılmaz, akrep zehrinde bulunan 150 farklı proteinin korona virüs tedavisinde ilaç olarak kullanılabileceğini ve bunun için yapılacak her türlü çalışmaya destek verebileceğini de söyledi. Hem üretiği akrepleri hem de laboratuvar ortamında akrepten elde ettiği zehri anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarına talep üzerine satan Yılmaz, işiyle binlerce lira kazandığını aktardı.