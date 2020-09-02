Şanlıurfa'da dünyanın en pahalı akrebini üretiyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Şanlıurfa’da yaşayan Ali Yılmaz, vatandaşların evlerinde bulduğu zehirli kara akrepleri toplayarak tesis kurdu.
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşayan Ali Yılmaz, 30 yıldır akreplerle iç içe yaşıyor. Küçük yaşlarda Sağlık Bakanlığından ekiplerin köylerine gelerek akrep aldığını belirten Yılmaz, merak saldığı işi meslek edindi. Yılmaz, uzun yıllar uğraştığı akrep işini büyüterek, evlerinin altındaki depoda bir tesis kurdu.
Türkiye’de sadece Şanlıurfa’da bulunan ve zehrinden serum elde edilen Androctonus Crassicauda akrep türünü tarla, ahır ve kerpiç evlerde yakalayan vatandaşlar, kentte tanınan Ali Yılmaz’ı arayarak bilgi veriyor. Yılmaz, ihbar üzerine gittiği vatandaşların evlerinde kara akrebi yakalayarak tesiste üremelerini sağlıyor.
10 milyon dolar
Akrepleri eline alan Yılmaz, birkaç kez akreplerin kendisini sokması üzerine vücudunun bağışıklık kazandığını söyledi. Akrep zehrinin litre fiyatının uluslararası piyasada 10 milyon dolara alıcı bulduğunu ifade eden Yılmaz, kendisinin de yıllardır geçimini akrep ve akrep zehri satarak yaptığını söyledi.
Binlerce lira kazanıyor
Yılmaz, akrep zehrinde bulunan 150 farklı proteinin korona virüs tedavisinde ilaç olarak kullanılabileceğini ve bunun için yapılacak her türlü çalışmaya destek verebileceğini de söyledi. Hem üretiği akrepleri hem de laboratuvar ortamında akrepten elde ettiği zehri anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarına talep üzerine satan Yılmaz, işiyle binlerce lira kazandığını aktardı.