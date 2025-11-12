Şanlıurfa'da düğün kana bulandı! Park yeri bulamadı dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düğünde silahlı saldırı düzenlendi.
Seyrantepe Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde ortalık kan gölüne döndü. İddiaya göre, bedensel engelli Mehmet Eski, evine geldiğinde sokakta yapılan sünnet düğünü nedeniyle aracına park yeri bulamadı.
Eski bu nedenle düğün sahipleriyle tartışma yaşadı. Eski tartışmanın büyümesi üzerine aracındaki pompalı tüfeği alarak kalabalığa peş peşe ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
16 yaşındaki çocuk öldü
Ağır yaralanan İklimya Subay (16), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.