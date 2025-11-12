BIST 10.639
DOLAR 42,24
EURO 48,96
ALTIN 5.591,63

Şanlıurfa'da düğün kana bulandı! Park yeri bulamadı dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

|
Şanlıurfa'da düğün kana bulandı! Park yeri bulamadı dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düğünde silahlı saldırı düzenlendi.

Şanlıurfa'da düğün kana bulandı! Park yeri bulamadı dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Seyrantepe Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde ortalık kan gölüne döndü. İddiaya göre, bedensel engelli Mehmet Eski, evine geldiğinde sokakta yapılan sünnet düğünü nedeniyle aracına park yeri bulamadı.

15
Şanlıurfa'da düğün kana bulandı! Park yeri bulamadı dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Eski bu nedenle düğün sahipleriyle tartışma yaşadı. Eski tartışmanın büyümesi üzerine aracındaki pompalı tüfeği alarak kalabalığa peş peşe ateş açtı.

25
Şanlıurfa'da düğün kana bulandı! Park yeri bulamadı dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

35
Şanlıurfa'da düğün kana bulandı! Park yeri bulamadı dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

16 yaşındaki çocuk öldü

Ağır yaralanan İklimya Subay (16), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

45