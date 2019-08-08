Şanlıurfa'da canlı bomba düzeneği olan bir kişi etkisiz hale getirildi!

ŞANLIURFA'da kentin en işlek yerlerinden olan Haşimiye Meydanı'da canlı bomba, polisler tarafından yakalanıp, etkisiz hale getirildi. Şüphelinin üzerinden çıkarılan bomba düzeneğinin imhası için bomba uzmanı çağırıldı.

Kentin en işlek noktalarından olan Haşimiye Meydanı'da, sivil polisler durumundan şüphelendiği kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli kaçmaya çalıştı. Polisler, şüpheliyi yakalayıp etkisiz hale getirildi. Şüphelinin üzerinden bomba düzeneği çıktı.

Şüpheli gözaltına alınırken, meydana bırakılan bomba düzeneği için olay yerine, bomba imha uzmanı çağırıldı. Bölge güvenlik kordonuna alınarak giriş-çıkışlara kapatıldı.





