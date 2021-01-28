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Şanlıurfa'da bu amcaların yaptığı şey inanılmaz! Tepelerde toplanıp 'gülle' oynuyorlar

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu grup, 'gülle' oynayarak vakitlerini geçiriyor. Oynadıkları oyun rekabet içerisinde geçerken ilgiyle de izleniyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerin kapatılmasının ardından Şanlıurfa'da yaşayan birçok yaşlı vatandaş, günlerini boş arazide birlikte taş gülle oynayarak geçiriyor. 

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Devteşti, Kale ve Sırrın mahallelerinde kendilerinin zımpara yardımı ile yaptıkları taş gülleler ile bir araya gelen yaşlılar, gruplar halinde aralarında oynuyor. 

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Gülle nasıl oynanıyor?: Uzak mesafeye koydukları gülleleri vurmaya çalışan ve zaman zaman da madeni paraları uzaktan düşürmeye çalışan yaşlılar, bu şekilde çocukluk günlerine dönerek eğlendiklerini ifade etti.

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Doyasıya rekabet: Oldukça çekişmeli geçen oyunlar, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izleniyor.

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