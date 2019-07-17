Şanlıurfa'da bitkin düşmüştü! Nesli tükenmekte olan akbaba evine geri döndü

Çiftçiler tarafından fark edilen akbaba, Urfa'da bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmüştü. Buradaki kontrolleri yapılan ve sağlıklı kilosuna ulaştırılan kızıl akbaba, göç yoluna devam etmesi için yeniden doğaya bırakılmıştı.