Şanlıurfa'da bir şahıs polisten kurtulmak için suya atladı

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde yaşanan olayda; iddiaya göre, daha önceden hırsızlık suçundan aranması bulunan Vedat Ç., Fırat Nehri'nin kıyısındaki parkta otururken kendisini fark eden polislerden kaçmak istedi. Gidecek yer bulamayan şahıs nehre atladı.