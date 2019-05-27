Şanlıurfa'da bir şahıs polisten kurtulmak için suya atladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da bir şahıs polisten kurtulmak için suya atladı

ŞANLIURFA’nın Birecik ilesinde aranması olduğu öğrenilen şahıs, polisten kaçmak için Fırat Nehri'ne atladı. Polisler, tekne ile yanına giderek yakaladıkları şahsı bir türlü yukarı çıkmaya ikna edemeyince kıyıya yanaşan tekneyi bırakan şahıs yüzerek kaçtı.

Şanlıurfa'da bir şahıs polisten kurtulmak için suya atladı - Sayfa 1

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde yaşanan olayda; iddiaya göre, daha önceden hırsızlık suçundan aranması bulunan Vedat Ç., Fırat Nehri'nin kıyısındaki parkta otururken kendisini fark eden polislerden kaçmak istedi. Gidecek yer bulamayan şahıs nehre atladı.

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Şanlıurfa'da bir şahıs polisten kurtulmak için suya atladı - Sayfa 2

Sudan yüzerek karşıya geçmeye çalışan şahsı yakalamak için polisler bir tekneye bindi. Şahsın yanına giden polisler, tekneye binmesi için ikna etmeye çalıştı.

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Şanlıurfa'da bir şahıs polisten kurtulmak için suya atladı - Sayfa 3

Şahıs tekneye binmemekte ısrar edince polis ekipleri, tekneye tutunan zanlı ile birlikte karşı kıyıya gitti. Kıyıya yaklaşan şahıs, kendini suya bırakarak bir süre yüzdükten sonra dışarı çıkıp kaçtı.

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Şanlıurfa'da bir şahıs polisten kurtulmak için suya atladı - Sayfa 4

Şahsın kaçması üzerine emniyet güçleri alarma geçti. Çok sayıda polis kaçan şahsı bulmak için her yeri didik didik aradı.

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