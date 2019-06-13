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Şanlıurfa'da bir kişi yolda yürürken tabancayla vuruldu

ŞANLIURFA’da yolda yürüyen bir kişi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobilden ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da, evine doğru yürüyen Ali Çelik (29), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobilden ateş açılması sonucu ağır yaralandı.

Devteşti Mahallesinde yürüyerek evine giden Ali Çelik'e, plakası öğrenilmeyen otomobilden tabancayla ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanarak yere yığılan Çelik'i görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalede bulunduktan sonra Çelik'i ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedavisine başlanılan Çelik’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri otomobille kaçan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

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