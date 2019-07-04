Şanlıurfa'da adliye çıkışı iki aile çatıştı: 5 yaralı, 7 gözaltı

Şanlıurfa'da adliye çıkışı iki aile çatıştı: 5 yaralı, 7 gözaltı

ŞANLIURFA Birecik'te, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgada 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da adliye çıkışı iki aile çatıştı: 5 yaralı, 7 gözaltı - Sayfa 1

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve mahkemelik olan iki ailenin fertleri arasında Birecik Adliyesi çıkışında tartışma çıktı.

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Şanlıurfa'da adliye çıkışı iki aile çatıştı: 5 yaralı, 7 gözaltı - Sayfa 2

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, birbirlerine silah, taş ve sopalarla saldıran gruptakilerden 5 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'da adliye çıkışı iki aile çatıştı: 5 yaralı, 7 gözaltı - Sayfa 3

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Şanlıurfa'da adliye çıkışı iki aile çatıştı: 5 yaralı, 7 gözaltı - Sayfa 4

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

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