Şanlıurfa'da adliye çıkışı iki aile çatıştı: 5 yaralı, 7 gözaltı
ŞANLIURFA Birecik'te, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgada 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve mahkemelik olan iki ailenin fertleri arasında Birecik Adliyesi çıkışında tartışma çıktı.
15
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, birbirlerine silah, taş ve sopalarla saldıran gruptakilerden 5 kişi yaralandı.
25
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
35
Polis ekipleri, kavgaya karıştığı iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
45