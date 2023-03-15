Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel! 5 kişi hayatını kaybetti kayıplar var felaket büyüyor

ŞANLIURFA ve Adıyaman'da kuvvetli yağışlar sele neden oldu. Şanlıurfa'da yaşanan selde 6 kişi kayboldu, 4 kişinin cansız bedeni bulundu. Bir acı haber de Adıyaman'dan geldi... Vali Numan Hatipoğlu, Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

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Şanlıurfa ve Adıyaman'da kuvvetli yağışlar etkili oluyor. Şanlıurfa'da dün başlayan yağmur bugün de devam ediyor. Ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar sele kapıldı. Hastaneleri su basınca hastalar üst katlara taşındı. Şanlıurfa'da sel sularına kapılan 6 kişi kaybolurken, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kentteki sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağanak yağış Adıyaman'da da sele neden oldu. Vali Numan Hatipoğlu, Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de kaybolduğunu duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gidiyor.

Bakan Soylu'dan son dakika açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Buradaki çalışmalar valilerimiz, jandarma komutamız, bölge müdürlerimiz burada. Yollar açık, elektrik, su var. Tedbirlerimiz ve uyarılarımız devam ediyor. Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi.

Okullar tatil edildi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan okulların tatil edildiğini açıklayarak ''İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde gün ara verilmiştir Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

"Bodrum katlardaki evleri boşaltın" uyarısı!

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise “Şiddetli sağanak etkisini devam ettiriyor. Dere ve kanal taşmaları meydana gelebileceğinden dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerini boşaltması gerekmektedir.” dedi. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisi ve bazı noktalar şiddetli sağanak yağıştan olumsuz etkilendi.

İtfaiye ekibi de aralarında! 4 ölü var

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinin kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kentteki sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Diğer kişileri arama çalışması sürüyor.

Alt geçitte can pazarı kamerada

Abide Kavşağı'ndaki alt geçitte aracıyla birlikte sel sularında mahsur kalan bir kişi, yüzerek su üstüne çıktı. Çamur içerisinde kalan vatandaş, köprüden alt geçide sarkıtılan itfaiye hortumuna tutunarak yukarı çekildi. Mahsur kaldıktan sonra 3-4 saatin ardından kurtulan ve ambulansa bindirilen vatandaş, ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürüldü. O vatandaş gibi kavşaktan yüzerek kurtulan başka vatandaşlar da oldu.

1 kişi sel sularına kapıldı, o anlar....

Adıyaman'da 1 kişi hayatını kaybetti

Vali Numan Hatipoğlu üzücü gelişmeyi duyurdu. Sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Vali, 4 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

Adıyaman'da çadırları su bastı

Adıyaman'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur yağışından dolayı yollarda su birikintileri oluşurken, Karapınar Mahallesi akıllı kavşak yakınlarında bulunan bazı çadırları su bastı. Vatandaşlar çadırlarını basan sularını tahliye etmeye çalıştı.

Çadırlardaki vatandaşlar tahliye edildi

Belediye ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki Korupark'ta kurulan çadırların bir bölümündeki vatandaşları ise su baskını riski nedeniyle konteynerlere ve GSB yurduna tahliye etti.

Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamada, yoğun yağışın olumsuzluklarını aşmak için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, "Çadırlarında olumsuzluk yaşayan vatandaşlarımızın tahliyelerine devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Adıyaman'da bugün:

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Bölgede meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Adıyaman ilimizin Tut ilçesinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır AFAD ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.