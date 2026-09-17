Şanlıurfa KPSS için ÖSYM kararını açıkladı! Sınav iptal mi, eş değer sınava kimler girecek?

ÖSYM’nin Şanlıurfa’da gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin incelemesi tamamlandı. “Şanlıurfa KPSS iptal mi?”, “Eş değer sınav ne demek?”, “KPSS yeniden mi yapılacak?” ve “392 aday neden tekrar sınava girecek?” gibi sorular araştırılıyor. ÖSYM, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’ndeki bazı salonlarda mevzuata aykırı sınav uygulamaları tespit etti ve etkilenen adaylara eş değer sınav yapılmasına karar verdi. Peki karar tüm KPSS adaylarını kapsıyor mu? İşte ayrıntılar.

ŞANLIURFA KPSS İPTAL Mİ EDİLDİ?

2026-KPSS Lisans sınavının tamamı iptal edilmedi. ÖSYM’nin kararı yalnızca Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde belirlenen salonlarda sınava giren adayları kapsıyor. ÖSYM, inceleme sonucunda 150 sınav salonunun 22’sinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığını tespit etti.

KAÇ KPSS ADAYI YENİDEN SINAVA GİRECEK?

ÖSYM’nin açıklamasına göre mevzuata aykırı uygulamaların gerçekleştiği 22 salonda toplam 392 aday sınava girdi. Adalet ve fırsat eşitliğinin korunması amacıyla bu adaylara eş değer sınav uygulanacak. Diğer sınav merkezlerinde ve Şanlıurfa’daki karardan etkilenmeyen salonlarda sınava giren adaylar için yeniden sınav kararı bulunmuyor.

EŞ DEĞER SINAV NE DEMEK?

Eş değer sınav, daha önce uygulanan sınavla ölçme kapsamı, zorluk düzeyi ve değerlendirme açısından denk olacak şekilde hazırlanan yeni sınav anlamına geliyor. Şanlıurfa’daki 392 aday açısından bu uygulama, tartışmalı sınav koşullarının sonuç üzerinde avantaj veya dezavantaj yaratmasını engellemeyi amaçlıyor.

ŞANLIURFA KPSS’DE NE OLDU?

6 Eylül’de gerçekleştirilen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sabahı Şanlıurfa şehir merkezi ile Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü arasındaki yolun tek şeride düşmesi ve bölgede yaşanan trafik kazası ulaşımı zorlaştırdı. Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü, çok sayıda adayın sınava yetişemeyeceğini değerlendirerek bazı binalarda sınavın 30 dakika geç başlatılması için ÖSYM Sınav Günü Masası’na talepte bulundu.

ÖSYM NEDEN İNCELEME BAŞLATTI?

Sınav sonrasında bazı adayların normal giriş saatinden sonra binalara ve salonlara alındığına ilişkin iddialar gündeme geldi. ÖSYM bunun üzerine sınav binalarındaki kamera kayıtlarını ve sınav uygulamalarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Osmanbey Kampüsü’ndeki 150 salonun 22’sinde 392 adayı ilgilendiren mevzuata aykırı uygulamalar bulunduğu açıklandı.

392 ADAYIN KPSS PUANI NE OLACAK?

ÖSYM, belirlenen 392 aday için eş değer sınav yapılmasına karar verdi. Bu nedenle söz konusu adayların değerlendirme sürecinde yeni uygulanacak sınav belirleyici olacak. Eş değer sınavın ayrıntıları, adayların sınav giriş belgeleri ve uygulama esaslarının ÖSYM tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.

KPSS EŞ DEĞER SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin 16 Eylül’deki açıklamasında eş değer sınav yapılacağı kesinleşti ancak sınavın tarihi henüz duyurulmadı. Kurumun 392 adaya yönelik yeni sınavın tarihini, saatini ve sınav merkezi bilgilerini ayrıca açıklaması bekleniyor. Adayların ÖSYM duyurularını ve Aday İşlemleri Sistemi’ni takip etmesi gerekiyor.

2026 KPSS SONUÇ TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

ÖSYM daha önce 2026-KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacağını duyurmuştu. Şanlıurfa’daki 392 adaya yönelik eş değer sınav kararının genel sonuç takvimini değiştirip değiştirmeyeceğine ilişkin yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Bu nedenle mevcut durumda resmi sonuç tarihi 7 Ekim olarak takvimde yer almaya devam ediyor.