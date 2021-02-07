Şanlıurfa Göbeklitepe'deki gizemli monolit için özel ekip
ŞANLIURFA Göbeklitepe yakınlarındaki bir arazide bulunan gizemli monolitin kim tarafından hangi amaçla konulduğu araştırılıyor. Jandarma bünyesinde özel ekip kurulurken; vatandaşların alana yaklaşması yasaklandı.
ŞANLIURFA Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada bulunan araziye yerleştirilmiş metal blokun sırrı günlerdir gündür çözülmedi.
Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, toprağa yerleştirilmiş halde metal blok bulunmuştu.
Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, blokun çevresine şerit çekerek önlem aldı ve inceleme yaptı.
Göktürk alfabesiyle, "Gökyüzüne bak ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blok çevresinde jandarma ekiplerinin günlerdir süren nöbeti ile meraklı köylülerin bekleyişleri devam ediyor.