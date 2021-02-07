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Şanlıurfa Göbeklitepe'deki gizemli monolit için özel ekip

ŞANLIURFA Göbeklitepe yakınlarındaki bir arazide bulunan gizemli monolitin kim tarafından hangi amaçla konulduğu araştırılıyor. Jandarma bünyesinde özel ekip kurulurken; vatandaşların alana yaklaşması yasaklandı.

ŞANLIURFA Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada bulunan araziye yerleştirilmiş metal blokun sırrı günlerdir gündür çözülmedi.

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Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, toprağa yerleştirilmiş halde metal blok bulunmuştu.

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Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, blokun çevresine şerit çekerek önlem aldı ve inceleme yaptı.

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Göktürk alfabesiyle, "Gökyüzüne bak ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blok çevresinde jandarma ekiplerinin günlerdir süren nöbeti ile meraklı köylülerin bekleyişleri devam ediyor.

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