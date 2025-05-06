Sanki kıyamet kopmuş gibiydi Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün şokta!

Kıyamet gibiydi diyorlar

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kum fırtınasının kasabaları yutması ve görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirmesiyle gökyüzünün parlak turuncu renge büründüğü görülüyor. Bölge halkı fırtınanın 'hiçbir uyarı olmadan' geldiğini ve sanki bir 'kıyamet' filminden fırlamış gibi olduğunu anlatıyorlar. Sosyal medyada konuşan bir görgü tanığı, 'o kadar karanlık oldu ki ağaçların domino taşı gibi devrilmesini gördük" dedi.