Sanki kıyamet kopmuş gibiydi Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün şokta!
Arap kentleri dehşete düşüren kum fırtınası ile sarsılıyor. Suudi Arabistan, Kuveyt Ürdün, Irak kum fırtınasının etkisi altında. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Ürdün kırmızı alarm verdi. Güneşi kapatan çöl fırtınası kıyamet sahneleri yarattı. Kasabaları yutan kum fırtınasından yansıyan her kare ürkütücü...
Suudi Arabistan, Kuveyt ve Ürdün'de meydana gelen büyük toz fırtınası tüm bölgeyi etkisi altına aldı. Bazı kentleri yüksekliği 2 bin metreyi bulan çöl tozları yutarken, bazı yerleri sel vurdu. Bütün bölge ülkeleri acil durum protokollerine geçti. Bölge ülkelerinden gelen görüntüler kıyameti andırıyor...
Kıyamet gibiydi diyorlar
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kum fırtınasının kasabaları yutması ve görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirmesiyle gökyüzünün parlak turuncu renge büründüğü görülüyor. Bölge halkı fırtınanın 'hiçbir uyarı olmadan' geldiğini ve sanki bir 'kıyamet' filminden fırlamış gibi olduğunu anlatıyorlar. Sosyal medyada konuşan bir görgü tanığı, 'o kadar karanlık oldu ki ağaçların domino taşı gibi devrilmesini gördük" dedi.
Suudi Arabistan ve komşusu Kuveyt ve Ürdün'de şu anda kırmızı alarmda. Kuvvetli rüzgarlar ve yoğun yağışlar, önümüzdeki birkaç gün boyunca bölgeye gök gürültülü fırtına, ani sel ve dolu yağı getirecek deniliyor. Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, hafta ortasına kadar devam etmesi beklenen fırtınalar sırasında halkı dikkatli olmaya, seyahatlerini sınırlayıp açık alanlardan kaçınmaya çağırdı.
Çöl fırtınası Ürdün'ün güneybatı çölünde bulunan ünlü arkeolojik alan Petra'da ise ani sel baskınlarına sebep oldu. Turistler güçlükle bölgeden uzaklaştırıldı. Sel felaketinde Belçikalı bir kadın ile oğlu ise kurtarılamadı.