Şanışer'in Susamam şarkısını Amerikalı Pamela Anderson örnek olsun deyip paylaştı
Şanışer'in Susamam şarkısını paylaşan Amerikalı şarkıcı Pamela Anderson, Amerikalılara örnek olmalı diyerek paylaştı.
Şanışer ve arkadaşlarının 'Susamam' rap şarkısının ünü Türkiye sınırlarını aştı. Oyunculuğunun yanı sıra aktivist kimliği ile de bilinen Pamela Anderson, Twitter hesabı üzerinden 'Susamam' şarkısını paylaşarak ABD'li sanatçılara seslendi.
Anderson paylaşımının altına , "Sanatçılar dünyayı değiştirebilir, sanatçılar özgürlük savaşçılarıdır. Amerikalı sanatçıları ilham almaya ve korkusuzca konuşmaya çağırıyorum. Size şu an ihtiyacımız var. Tarih TÜM siyasi tarafların yozlaşmaya ve iktidarı istismar etmeye açık olduğunu gösteriyor" diye yazdı.
Anderson yine hesabından, 'Türkiye'de rapçilerin sosyal adalet kahramanlarına dönüştüğüne dair bir haberi de paylaştı.
Peki, Pamela Anderson'ın paylaştığı Şanışer'in ve arkadaşlarının 'Susamam' şarkısında nelere değiniliyor?
Doğa, hayvan hakları, kadına şiddet, faşizm, trafik gibi belli konularla ilgili sözler içeren Susamam şarkısı Twitter'da ve Youtube kanalında Trend Topic oldu. Şarkıda, hashtag'ler halinde, şiddet, kadın cinayetleri, hayvan hakları ve eğitim gibi bir çok konuya değiniliyor.