Şanışer'in Susamam şarkısını Amerikalı Pamela Anderson örnek olsun deyip paylaştı

Peki, Pamela Anderson'ın paylaştığı Şanışer'in ve arkadaşlarının 'Susamam' şarkısında nelere değiniliyor?

Doğa, hayvan hakları, kadına şiddet, faşizm, trafik gibi belli konularla ilgili sözler içeren Susamam şarkısı Twitter'da ve Youtube kanalında Trend Topic oldu. Şarkıda, hashtag'ler halinde, şiddet, kadın cinayetleri, hayvan hakları ve eğitim gibi bir çok konuya değiniliyor.