Sanık koltuğunda oturan bir suçlu "BİBİ" ve İsrail'in felakete sürüklenen ekonomisi...

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'de "Hamas'ın zaferi büyük ölçekte İsrail'in başarısızlığıdır" isimli bir makale yazıldı. Hatta saldırının 'trajik' bir şekilde çok başarılı olduğu vurgulandı.

Haaretz yazarı David Rosenberg ise: "İsrail'e ekonomik cephede de felaket yaklaşıyor" başlıklı yazısında 'İsrail savaşlarının hiçbir zaman ekonomiyi durma noktasına getirmediğini ama 7 Ekim fiyaskosunun farklı olacağı' ifadelerini kullandı.

Hamas tarafından başlatılan "Aksa Tufanı" karşısında İsrail, sadece siyasi şok dalgaları gönderecek feci bir başarısızlık örneği sergilemiyor, aynı zamanda 196 ülke arasında sahip olduğu dünyanın 29. en büyük ekonomisini de çökertecek gibi görünüyor...

Bildiğiniz gibi İsrail ekonomisi 1948'den bu yana neredeyse aralıksız süren bir savaşı idare ediyordu. Bu ekonominin nasıl bir özelliği vardı ki; hem sürgit bir savaşı finanse edebiliyor, hem de kişi başına düşen geliri 55 bin dolar düzeyinde tutabiliyordu?

Hiç şüphesiz İsrail'in ileri teknoloji sanayi ve hizmet sektörüne dayanan gelişmiş ekonomisinin en önemli itici gücü askeri harcamalar ve bu harcamaların halkın üzerine yüklenen ağır vergilerle sağlandığı biliniyor ama bir diğer net bilgi de ABD'nin desteği...

İsrail, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD yardımının en büyük kümülatif alıcısı... İsrail, ABD'den 2016 yılında yapılan 10 yıllık anlaşmayla yıllık olarak 3,8 milyar dolar askeri yardım alıyor.

Bugün İsrail dünya bankası tarafından yüksek gelir düzeyinde sınıflandırılıyor...

Peki bu durum böyle devam edecek mi?

İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma amacıyla Meclis'ten geçirdiği 'yargı reformu' sonrası tehlike sinyalleri çalmaya başlamış bile. Son aylarda Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından birbiri ardından olumsuz yorumlar geliyor.

Daha birkaç ay önce Morgan Stanley analistlerince paylaşılan araştırma notunda, "Gelecek aylarda İsrail'de ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin arttığını ve risklerin olumsuz senaryoya doğru kaydığını göreceğiz." bilgisi paylaşılmış.

İsrail İbrani Üniversitesi'nden Ekonomist Yannay Spitzer, "İsrail iç çatışmaların yaşandığı, ekonomik olarak geri kalmış bir ülke olmaya doğru gidiyor." yazısıyla dikkat çekiyor.

Bibi; işgaller, öldürülen masum insanlar, çocuklar, evlerinden edilen Kudüslüler ve yolsuzluk iddiaları ile geçen 14 yılının ardından uçurumun kenarına kadar geldi. Ama hala işgalden vazgeçmiyor. İnsanlık suçu işlediği bir işgali, savaş olarak nitelendiriyor.

Bibi, Gazze konusunda ne kadar kararlı olduğunu yıllar öncesinde ortaya koymuş. İşe bakın ki; Dış İlişkiler Bakanı ve Finans Bakanı olarak Ariel Şaron hükûmetleri altında görev aldığında "Gazze’den geri çekilme Planı’ndan" kaynaklanan anlaşmazlıktan ötürü görevinden ayrılıyor.

Adeta açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de savaştığını düşünen Bibi aslında çok büyük bir yanılgı ve yenilgi içinde...

Netanyahu yönetimimdeki İsrail'in 7 Ekim günü gafil avlanışının, 1973 savaşının aksine 2023'teki bu büyük başarısızlığın sebebi "sistemik" olarak görülüyor.

İstihbarat eksikliği, ordunun yetersiz tepkisi ve siyasi liderliğin yokluğu...

Tek sorun İsrail istihbaratının başarısızlığı ve hazırlıksızlığı da değil elbette; öyle görünüyor ki İsrail'in Gazze'deki operasyonel savunma anlayışı paramparça...

Netanyahu savaştan sonra Hamas politikasının siyasi bedelini ödemek zorunda kalacak gibi... Zaten halk "İsrail bir suçlu sanık tarafından yönetilemez" protestosuna başladı bile...

Yolsuzluk, rüşvet ve görevini kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturması devam eden Netanyahu İsrail basınında da sorgulanıyor. Soruşturma esnasında Netanyahu'nun reforma ne kadar zaman ayırdığının ve askeri liderliği ne kadar dinlediğinin araştırılması da bekleniyor?

Peki Netanyahu yani nâm-ı diğer Bibi ne yapıyor?

Yüzlerce askerinin çekirge gibi düştüğü, silahlarını ve tanklarını direnişçilerin önünde bırakıp kaçan korkak ordularıyla Filistinlileri tehdit ediyor, Gazze'yi yerle bir olmuş adaya çevireceğini söylüyor. Trajediye bakın ki bunu sanık sandalyesinde oturan bir suçlu söylüyor. Anlayacağınız can çekişen işgalciler son kozlarında kan kusuyor.

Olan şu; mazlumların ahı tutuyor!