Sancaktepe'de yol kenarında terk edilen bebek ölü bulundu

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yol kenarında terk edilen bebek ölü bulundu.

Fatih Mahallesi Kartal Bağlantı Yolu kenarında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin park ve bahçeler temizlik görevlisi, beyaz kumaşa sarılı bebek olduğunu fark etti.

Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Temizlik görevlisi, polise dün de aynı noktada temizlik yaptığını ancak böyle bir durumla karşılaşmadığını söyledi.

Bebeğin cenazesi, olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.