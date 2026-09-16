Sancaktepe'de ağaca çarpan minibüsteki yolcu yaralandı

Sancaktepe'de refüjdeki ağaca çarpan minibüsteki bir yolcu yaralandı.

Sancaktepe'de ağaca çarpan minibüsteki yolcu yaralandı
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:

Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi'nde seyreden 34 M 0984 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı.

Kazada, minibüsteki bir yolcu yaralandı.

Sancaktepe'de ağaca çarpan minibüsteki yolcu yaralandı - Resim: 0

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, caddede trafik akışını kontrollü sağladı.

sancaktepe kaza minibüs