Sancaktepe'de ağaca çarpan minibüsteki yolcu yaralandı
Sancaktepe'de refüjdeki ağaca çarpan minibüsteki bir yolcu yaralandı.
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Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi'nde seyreden 34 M 0984 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı.
Kazada, minibüsteki bir yolcu yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, caddede trafik akışını kontrollü sağladı.