Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bütçemiz geçen seneye göre arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bütçenin geçen seneye göre yüzde 50 arttığını açıkladı ve " Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusundaki tüm hedeflerimize daha fazla kaynak aktarabileceğiz." ifadelerini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Hatta şunu söyleyeyim, eylül ve ekim performansı pandemi öncesi dönemin bile üzerinde.

Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak.

Bütçemiz geçen seneye göre yüzde 50 artmış durumda. Yani yatırım teşviklerine, KOBİ'lere, sanayi bölgelerine, özetle Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusundaki tüm hedeflerimize daha fazla kaynak aktarabileceğiz.