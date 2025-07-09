Sanayi ustaları bile bu araçları önerdi! İşte parçaları en ucuz ve kolay bulunabilen 11 araç!

ARABA ALMAK YETERLİ DEĞİL, BAKIMI DA ZOR



Bir aracı satın almak sadece başlangıç. Asıl masraflar bakım ve parça değişimiyle başlıyor. Tamir süreçlerinde karşılaşılan yüksek yedek parça fiyatları kullanıcıları zor durumda bırakıyor. İşte bu noktada yedek parçaları hem kolay bulunan hem de düşük maliyetli araçlar önem kazanıyor.