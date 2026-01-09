BIST 12.165
DOLAR 43,14
EURO 50,28
ALTIN 6.202,97
HABER /  EKONOMİ

Sanayi üretim endeksi kasım ayı sonuçları açıklandı

Sanayi üretim endeksi kasım ayı sonuçları açıklandı

Sanayi üretim endeksi, Kasım 2025'te aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterdi.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 0,5 azalış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım 2025'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 artış gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump’tan konut piyasası hamlesi! 200 milyar dolarlık tahvil talimatı
Trump’tan konut piyasası hamlesi! 200 milyar dolarlık tahvil talimatı
Galatasaray–Fenerbahçe derbisinde endişelendiren gelişme
Galatasaray–Fenerbahçe derbisinde endişelendiren gelişme
Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı var...
Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı var...
ABB konser davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
ABB konser davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği sil baştan değişiyor
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği sil baştan değişiyor
Bakan Kurum, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı
Bakan Kurum, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı
Rusya: Ukrayna'nın Putin'in konutuna yaptığı saldırıya Oreşnik balistik füzeyle cevap verdik
Rusya: Ukrayna'nın Putin'in konutuna yaptığı saldırıya Oreşnik balistik füzeyle cevap verdik
Venezuela'da çok sayıda tutuklu tahliye edildi
Venezuela'da çok sayıda tutuklu tahliye edildi
ABD Başkanı Trump, İran'daki gösterilere ilişkin video paylaştı
ABD Başkanı Trump, İran'daki gösterilere ilişkin video paylaştı
İstanbul'da altın ticaretinde usulsüz işlemler yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı
İstanbul'da altın ticaretinde usulsüz işlemler yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı
İzmir'de öğrencilere ev temizleten öğretmen görevden uzaklaştırıldı, gözaltına alındı
İzmir'de öğrencilere ev temizleten öğretmen görevden uzaklaştırıldı, gözaltına alındı
YPG Halep'te sıkıştı devreye ABD Suriye temsilcisi Tom Barrack girdi
YPG Halep'te sıkıştı devreye ABD Suriye temsilcisi Tom Barrack girdi