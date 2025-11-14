Sanatçıların yılbaşı sahne ücretleri belli oldu! Dudağınız uçuklayacak

Yalnızca biletli gösterileriyle bilinen Ata Demirer, ilk kez otel sahnesinde yer alacak. Rixos Tersane ile anlaşan ünlü komedyenin yılbaşı gecesi için 30 milyon TL aldığı konuşuluyor. “Yılbaşı Gazinosu” adlı şovunu ön masalardan izlemek isteyenlerin ise kişi başı 75 bin TL ödemesi gerekiyor.