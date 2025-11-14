Sanatçıların yılbaşı sahne ücretleri belli oldu! Dudağınız uçuklayacak
2026’ya az bir zaman kala ünlü şarkıcıların yılbaşı sahne ücretleri netleşmeye başladı. Bu yıl sahne alacak yıldızların ücretleri adeta rekora koşarken, eğlence mekânları da hazırlıklarını hızlandırdı. İşte yılbaşı gecesi milyonlar kazanacak ünlü isimler ve sahne fiyatları…
Megastar Tarkan, yeni yılı Kıbrıs'ta karşılayacak ve geceden 42 milyon TL kazanacak. Bu rakam yılbaşı sahnelerinin en yüksek ücreti olarak öne çıktı.
Yalnızca biletli gösterileriyle bilinen Ata Demirer, ilk kez otel sahnesinde yer alacak. Rixos Tersane ile anlaşan ünlü komedyenin yılbaşı gecesi için 30 milyon TL aldığı konuşuluyor. “Yılbaşı Gazinosu” adlı şovunu ön masalardan izlemek isteyenlerin ise kişi başı 75 bin TL ödemesi gerekiyor.
Hadise’den Çifte Konser – 20 Milyon TL
Sahne şovları ve enerjisiyle büyüleyen Hadise, yılbaşında iki konser verecek:
31 Aralık Kıbrıs: 10 milyon TL
1 Ocak Dubai: 10 milyon TL
Toplamda 20 milyon TL kazanacak.
Kıbrıs’ın Yılbaşı Yıldızları Yılbaşında Kıbrıs’ta sahne alacak diğer ünlü isimler ve kazançları şöyle: