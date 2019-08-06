HABER /  KÜLTÜR VE SANAT
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Sanatçılar CHP'li Sera Kadıgil'i Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet etti mi? Burhan Şeşen İnternethaber'e konuştu

Sanatçılar CHP'li Sera Kadıgil'i Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet etti mi? Burhan Şeşen İnternethaber'e konuştu

AK Parti'ye destek verdiği iddia edilen sanatçı Ahmet Koç için kulis yaptığı konuşulan CHP Milletvekili Sera Kadıgil'in dosyasının Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiği bilgisi kulislerde yer alırken MÜYOR-BİR Başkanı Burhan Şeşen, İnternethaber'e konuştu.

MÜYOR-BİR adlı sanatçı kuruluşu, CHP Milletvekili Sera Kadıgil'in Mart ayındaki genel kurulda, AK Parti'yi desteklediği öne sürülen sanatçı Ahmet Koç için kulis yaptığını belirtmiş ve taraflar arasında tartışma çıkmıştı.

Dün ise MÜYOR-BİR Başkanı Burhan Şeşen, öncülüğünde sanatçılar Belkıs Akkale, Onur Akın, Hüseyin Turan ve Mehmet Gümüş, 2000 üyesi olan dernek adına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. 

Sera Kadıgil'i şikayet ettiler iddiası
Sanatçılar, CHP Milletvekili Sera Kadıgil'in AK Parti'yi desteklediği iddia edilen Ahmet Koç'un yanında olduğu ve derneğe kayyum atanması için çaba gösterdiğini Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattılar.



Burhan Şeşen İnternethaber'e konuştu
Konuyla ilgili İnternethaber'e konuşan MÜYOR-BİR Başkanı Burhan Şeşen, ''Kemal Kılıçdaroğlu'na nezaket gereği bir ziyarette bulunduk. Kurum olarak kıza zaman içerisinde bir basın açıklaması yapıp herkesi bilgilendireceğiz.'' şeklinde ifadeler kullandı.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler
Sanatçı grubu, daha sonra CHP Genel Merkezi çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kamu bankalarının faiz indirimi sonrası iki günde rekor kredi başvurusu!
Kamu bankalarının faiz indirimi sonrası iki günde rekor kredi başvurusu!
Ankara'da kritik zirve! ABD'li askeri yetkililer ile Güvenli Bölge toplantısı
Ankara'da kritik zirve! ABD'li askeri yetkililer ile Güvenli Bölge toplantısı
Lille Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı! Formayı giydi paylaşımında bakın ne dedi
Lille Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı! Formayı giydi paylaşımında bakın ne dedi
Fatih Altaylı Ersun Yanal'ı bombaladı: Bu kafayla giderse erken tezkere alır
Fatih Altaylı Ersun Yanal'ı bombaladı: Bu kafayla giderse erken tezkere alır
New York Times: Terör saldırılarını yapan Müslüman olsaydı!
New York Times: Terör saldırılarını yapan Müslüman olsaydı!
Fehmi Koru'dan dikkat çeken yeni parti yazısı! İhaneti aklımızdan bile geçirmeyelim
Fehmi Koru'dan dikkat çeken yeni parti yazısı! İhaneti aklımızdan bile geçirmeyelim
ÖNCEKİ HABERLER
Hep merak edilir MİT yakın koruma eğitimini nasıl veriyor?
Hep merak edilir MİT yakın koruma eğitimini nasıl veriyor?
Ciğerlerimiz yanıyor! Ormanlık alanda yangın
Ciğerlerimiz yanıyor! Ormanlık alanda yangın
ABD'ye gözdağı! İran yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı
ABD'ye gözdağı! İran yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı
13 farklı ülkenin genci Büyükçekmece'de ağırlandı
13 farklı ülkenin genci Büyükçekmece'de ağırlandı
Polis akademisi kadın polis alımı yaş ve boy şartı nedir 2019
Polis akademisi kadın polis alımı yaş ve boy şartı nedir 2019
YKS tercih sonuçları ÖSYM açıklanıyor TC ile YKS sonucu öğrenme
YKS tercih sonuçları ÖSYM açıklanıyor TC ile YKS sonucu öğrenme
Yorumlar