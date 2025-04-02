Sanatçı Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı için ilçe merkezinde düzenlenen törende, eşi Selma Konak ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konak'ın ailesine ve hemşehrilerine başsağlığı diledi.
Özel, cenazelerde, "Yeri dolmaz" ifadesinin çok kullanıldığını belirterek, "Herhalde bu cümlenin, bu ifadenin en karşılık bulacağı, en söylenip de tam yerine geleceği bir yer varsa o da Volkan Konak'ın geride bize emanet ettiği onurlu yaşamıdır." dedi.
Özel, Volkan Konak'la en son yaklaşık iki ay önce Atatürkçü Düşünce Derneği'nde "Yılın Sanatçısı" ödülünü aldığı törende görüştüklerini ve sohbet ettiklerini anlattı.