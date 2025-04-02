Sanatçı Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Özel, cenazelerde, "Yeri dolmaz" ifadesinin çok kullanıldığını belirterek, "Herhalde bu cümlenin, bu ifadenin en karşılık bulacağı, en söylenip de tam yerine geleceği bir yer varsa o da Volkan Konak'ın geride bize emanet ettiği onurlu yaşamıdır." dedi.