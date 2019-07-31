Sanatçı Haluk Levent duyarsız kalamadı! 'Sana sözümüz olsun kızını kollarınla saracaksın'

Devletten aldığı yardımlarla ailesini geçindiriyor

Kol ve ayaklarını kaybeden 2 çocuk babası, devletten aldığı yardımlarla ailesini geçindirirken, eş dost ve yakınlarından aldığı borç ile 20 bin liraya protez ayak taktırdı. Yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden yürümeye başlayan talihsiz adam, protez kollar için ise kimseden destek alamadı.