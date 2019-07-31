Sanatçı Haluk Levent duyarsız kalamadı! 'Sana sözümüz olsun kızını kollarınla saracaksın'
Ünlü Sanatçı Haluk Levent, Şanlıurfa Viranşehir'de elektrik akımına kapılarak kol ve bacaklarını kaybeden Burhan Doğruyol için "Sana sözümüz olsun, kızını kollarınla saracaksın" diyerek kampanya başlatma sözü verdi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 yıl önce inşaatta çalıştığı esnada elindeki demirin yüksek gerilim hattına çarpmasıyla kolları ve ayaklarını kaybeden Burhan Doğruyol için Haluk Levent sosyal medyada kampanya başlatma sözü verdi.
Elektrik akımına kapıldı
Viranşehir Kışla Mahallesi'nde ikamet eden ve çalıştığı inşaatta kalıp çakan işçi Doğruyol'un eline aldığı demir çubuk yaklaşık 1 metre yükseklikten geçen yüksek gerilim hatlarına değdi. Elektrik akımına kapılan işçinin elleri parçalandı. Olayda kol ve ayakları kopan işçi, önce Viranşehir sonra da Diyarbakır'da bir hastanede gördüğü tedavinin ardından yeniden yaşama döndü.
Devletten aldığı yardımlarla ailesini geçindiriyor
Kol ve ayaklarını kaybeden 2 çocuk babası, devletten aldığı yardımlarla ailesini geçindirirken, eş dost ve yakınlarından aldığı borç ile 20 bin liraya protez ayak taktırdı. Yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden yürümeye başlayan talihsiz adam, protez kollar için ise kimseden destek alamadı.
Haluk Levent'ten destek istendi
TUGVA Viranşehir Teşkilatı Koordinatörü Kerim Eneş, Burhan Doğruyol'un kollarına protez takılması için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ünlü sanatçı Haluk Levent'ten destek istedi.