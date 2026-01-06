BIST 11.856
DOLAR 43,05
EURO 50,47
ALTIN 6.167,23
HABER /  MAGAZİN

Sanatçı Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sanatçı Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı!

97 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, hastanede tedavi altına alındı.

Abone ol

Sanatçı, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor. Doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Devlet sanatçısı ünvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72. yılını kutluyor.

Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Ülker'de üst düzey atama
Ülker'de üst düzey atama
Azerbaycan'ın Filistin kararı! 'Başımız beladayken' diyen İlham Aliyev asker kararını duyurdu
Azerbaycan'ın Filistin kararı! 'Başımız beladayken' diyen İlham Aliyev asker kararını duyurdu
ABB konser davasında ilk duruşma başlıyor
ABB konser davasında ilk duruşma başlıyor
Bakan Göktaş duyurdu! 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi geliyor
Bakan Göktaş duyurdu! 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi geliyor
Meğer Trump haftalar önce kafasına koymuş! ABD'li petrol şirketlerine mesaj gitmiş
Meğer Trump haftalar önce kafasına koymuş! ABD'li petrol şirketlerine mesaj gitmiş
Bakan Kurum, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı
Bakan Kurum, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı
AJet'ten indirimli bilet kampanyası
AJet'ten indirimli bilet kampanyası
O ilde flaş karar! Haftada 1 gün 12 saat sular kesilecek
O ilde flaş karar! Haftada 1 gün 12 saat sular kesilecek
Trump'ın hedefindeki Kolombiya'da miting kararı
Trump'ın hedefindeki Kolombiya'da miting kararı
ING Leasing'den 500 milyon liralık sermaye artışı
ING Leasing'den 500 milyon liralık sermaye artışı
İsrail televizyonuna göre, son esirin cenazesi teslim edilmeden Refah Sınır Kapısı açılmayacak
İsrail televizyonuna göre, son esirin cenazesi teslim edilmeden Refah Sınır Kapısı açılmayacak
BtcTurk'te üst düzey atama
BtcTurk'te üst düzey atama