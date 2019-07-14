Sanatçı Cem Adrian "Ölmedik ya" diyerek kaza geçirdiğini duyurdu

Sanatçı Cem Adrian "Ölmedik ya" diyerek kaza geçirdiğini duyurdu

Sanatçı Cem Adrian, sosyal medya hesabından "Ölmedik ya" diyerek Kuşadası Gençlik Festivalinde kaza geçirdiğini açıkladı.

Sanatçı Cem Adrian "Ölmedik ya" diyerek kaza geçirdiğini duyurdu - Sayfa 1

Ünlü müzisyen Cem Adrian, dün akşam İzmir'de konser verdi. Konserinden bir kesitini Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir kaza geçirerek bacağını kırdığını söyledi.

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Sanatçı Cem Adrian "Ölmedik ya" diyerek kaza geçirdiğini duyurdu - Sayfa 2


Instagram hesabından dün akşam verdiği konserinde bir bölüm paylaşan Cem Adrian, paylaşımına şu notu düştü: "Dün gece Jolly Joker Alaçatı konserimizden bir bölüm... 

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Sanatçı Cem Adrian "Ölmedik ya" diyerek kaza geçirdiğini duyurdu - Sayfa 3

Geçtiğimiz gün Kuşadası Gençlik Festivalinde yaşadığım ufak bir kaza sonucu kırılan ayağımla sahneye çıktığım ilk konser oldu. 

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Sanatçı Cem Adrian "Ölmedik ya" diyerek kaza geçirdiğini duyurdu - Sayfa 4

Bir müddet daha sahne iniş ve çıkışlar biraz sorunlu olacak. Ama konserlerimizi iptal etmiyoruz. 

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