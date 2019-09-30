Sanat tarihçisi Simon Hewitt'ten Leonardo da Vinci ile ilgili yeni iddia! Hazar Türkü olabilir
Sanat tarihçisi Simon Hewitt, yeni kitabında Rönesans devrinin en önemli sanatçılarından İtalyan Leonardo Da Vinci'nin Hazar türkü olabileceğini iddia etti.
Yüzyılların dehası, Rönesans’ın simge ismi hezârfen, döneminin önemli bir filozofu, astronomu, mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı, botanisti, jeoloğu, kartografı, yazarı ve ressamıdır İtalyan Leonardo da Vinci ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Ünlü sanat tarihçisi Simon Hewitt, da Vinci’nin atalarının Hazar Türkü olabileceğini öne sürdü.
İddia, Hewitt’in 1495 tarihli, az bilinen bir karikatürden yola çıkarak yazdığı kitabında yer alıyor. ‘Leonardo da Vinci and the Book of Doom’ isimli kitabın yarın piyasaya sürülmesi öncesi The Guardian gazetesine konuşan Hewitt, Da Vinci’nin kızıl saçlarından yola çıkarak böyle bir iddiada bulunuyor.
The Guardian, haberin ilgili bölümünde şu ifadeleri kullanıyor: “15’inci yüzyılda Milano’da kızı saçlı olmak çok nadirdi ama bilinmeyen bir durum da değildi ve tuhaf karşılanıyordu. Hewitt Leonardo’nun, Asya’nın steplerinden Karadeniz’e ve doğu Avrupa’ya dağılan, kızıl saçlı, Türk kökenli Hazarlardan geldiğinden şüpheleniyor. Kitapta, “13’üncü yüzyılda Arap tarihçi İbn Saîd el-Mağribî’nin dediği gibi: ‘Tenleri açık, gözleri mavi, saçları dalgalı ve ağırlıklı olarak kızıl” ifadeleri yer alıyor.”
Hewitt’in kitabı, 1495 yılında çizilen ve Almanya’da bulunan bir karikatüre dayanıyor. Adalet kavramını kinayeli bir biçimde betimleyen karikatürde, Hewitt’e göre Da Vinci de tiye alınıyor.