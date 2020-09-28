Sanat dünyasının acı kaybı! Usta oyuncu Ersan Uysal hayatını kaybetti
Türkiye’nin duayen seslendirme sanatçılarından, oyuncu ve yönetmen Ersan Uysal hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Ersan Uysal vefat etti.
İBB Şehir Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada; “Değerli sanatçı, tiyatro oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Ersan Uysal’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz. Ersan Uysal’ın cenazesi, 28 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 15.00’te Topkapı Çamlık Mezarlığı’nda toprağa verilecektir” denildi.
Ersan Uysal kimdir?
Ersan Uysal, 1937 yılında Isparta’da doğdu. 1961 yılında Oraloğlu Tiyatrosu’nda profesyonel tiyatro hayatına başlayan Uysal, 1961-62 sezonunda Muhsin Ertuğrul tarafından Şehir Tiyatroları’na alındı.
1967 yılında rejisör oldu. Turan Oflazoğlu’nun yazdığı "Allah’ın Dediği Olur" sahneye koyduğu ilk oyundur.