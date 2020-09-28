Sanat dünyasının acı kaybı! Usta oyuncu Ersan Uysal hayatını kaybetti

İBB Şehir Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada; “Değerli sanatçı, tiyatro oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Ersan Uysal’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz. Ersan Uysal’ın cenazesi, 28 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 15.00’te Topkapı Çamlık Mezarlığı’nda toprağa verilecektir” denildi.