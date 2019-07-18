Sanat dünyasının acı günü! Ünlü isim hayatını kaybetti

Bakırköy Belediyesi Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğünde de bir süre çalışan Tuncer Cücenoğlu'nun yazarlık serüveni henüz ilkokul öğrencisiyken çizgi romanlara olan hayranlığıyla başladı. Öğrencilik yıllarında Türk ve dünya edebiyatının önemli yazarlarını okuyan Cücenoğlu, eserlerini kaleme alırken Lev Tolstoy, Fyodor Dostoyevski, Aleksandr Puşkin, Anton Çehov, Maksim Gorki, Mihail Şolohov ve İvan Gonçarov'ın da aralarında bulunduğu Rus yazarlardan etkilendi.