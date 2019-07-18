Sanat dünyasının acı günü! Ünlü isim hayatını kaybetti
Bir süredir kanser ile mücadele eden oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, sabah saat 06.30'da, tedavi gördüğü İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Tuncer Cücenoğlu kimdir, ölüm sebebi ne, nereli, kaç yaşında sorularının cevabı haberimizde
Kanser ile mücadele eden oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, 75 yaşında hayatını kaybetti. Cücenoğlu sabah saat 06.30'da İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.
Cem Cücenoğlu da Twitter'dan attığı bir mesaj ile amcasının vefat haberini duyurdu. Cücenoğlu'nun cenazesi,Cuma günü 15.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılacak törenin ve Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
TUNCER CÜCENOĞLU KİMDİR?
Oyunları dünyanın birçok ülkesinde sahnelenen yazar, 10 Nisan 1944'te Çorum'da dünyaya geldi. Cücenoğlu, ilk öğrenimini Çorum'da tamamladıktan sonra, 1972'de Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi kütüphanecilik bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında memurluk ve şube müdürlükleri görevlerini sürdüren Cücenoğlu, 1983'te emekliye ayrıldı.
Bakırköy Belediyesi Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğünde de bir süre çalışan Tuncer Cücenoğlu'nun yazarlık serüveni henüz ilkokul öğrencisiyken çizgi romanlara olan hayranlığıyla başladı. Öğrencilik yıllarında Türk ve dünya edebiyatının önemli yazarlarını okuyan Cücenoğlu, eserlerini kaleme alırken Lev Tolstoy, Fyodor Dostoyevski, Aleksandr Puşkin, Anton Çehov, Maksim Gorki, Mihail Şolohov ve İvan Gonçarov'ın da aralarında bulunduğu Rus yazarlardan etkilendi.