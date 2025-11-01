Yeşilçam'ı efsanesi Engin Çağlar'dan yıkan haber! Motor çarptı, yola savruldu hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada...

Türk sinemasının altın dönemine damga vuran Engin Çağlar, 1960'lı ve 1970'li yıllarda rol aldığı unutulmaz filmlerle milyonların gönlünde taht kurmuştu. Başarısı ve karizmatik duruşuyla dönemin en sevilen jönlerinden biri olan Çağlar, aynı zamanda Film-San Vakfı Başkanlığı görevini yedi yıl boyunca yürütmüştü.