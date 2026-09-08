Sanat camiasında ani kayıplar arttı! Sessiz gidişlerin sebebi ne?

Merve Kayaalp: Sektördeki işsizlik sonrası canına kıydı...

18 Eylül 2023 tarihinde Muğla’nın Dalaman ilçesindeki aile evinde yaşamına son veren 36 yaşındaki Merve Kayaalp, şöhret dünyasının acımasız çarkları arasında yok olan ilk isimlerden biri oldu.

Savaşçı, Sakarya Fırat ve Şeref Meselesi gibi dev yapımlarla tanınan genç oyuncunun, babasının markete gittiği sırada babasına ait ruhsatlı tabancayla canına kıyması derin bir şok yarattı. Ölümünün ardında sektörde uzun süredir devam eden ağır işsizlik, projelerde yer bulamamanın yarattığı psikolojik çöküş ve yalnızlık sarmalı yattığı ortaya çıktı. Sektörün genç bir yeteneği yalnızlığa nasıl ittiği ise hiçbir zaman sorgulanmadı.