'Sanal kocam' deyip anlattı! Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'in son isteği ortaya çıktı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler’in Cemil’i 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, oyuncu arkadaşları Osman Cavcı ve Şehmus Yığın ile birlikte yaşadığı İzmir Karşıyaka’daki evinde yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü 27 Haziran günü vefat etti.