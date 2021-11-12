Samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz için ünlülerden sosyal medyada isyan

Başak Cengiz'in evine giderken sokak ortasında kan donduran bir şekilde samuray kılıcı ile katledilmesi ve katilin 'Savunmasız olduğu için bir kadını öldürmeyi tercih ettim' sözlerinin karşısında tüm Türkiye'nin kanı dondu. Sosyal medyada ünlü isimler de Başak Cengiz'in ölümünün ardından kadın cinayetlerine bir kez daha isyan etti.