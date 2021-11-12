Samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz için ünlülerden sosyal medyada isyan
Can Göktuğ Boz isimli şahsın samuray kılıcıyla sokak ortasında canice katlettiği Başak Cengiz için tüm Türkiye ayağa kalktı. Başak Cengiz'in ölümünün ardından Tarkan, Hande Erçel, Gülben Ergen, Doğa Rutkay, Demet Akalın gibi isimler de sosyal medya hesaplarından kadın cinayetlerine 'dur' diyerek isyan dolu paylaşımlar yaptı.
Başak Cengiz'in evine giderken sokak ortasında kan donduran bir şekilde samuray kılıcı ile katledilmesi ve katilin 'Savunmasız olduğu için bir kadını öldürmeyi tercih ettim' sözlerinin karşısında tüm Türkiye'nin kanı dondu. Sosyal medyada ünlü isimler de Başak Cengiz'in ölümünün ardından kadın cinayetlerine bir kez daha isyan etti.
Evine giderken tanımadığı bir insan tarafından samuray kılıcı ile saldırıya uğrayan Başak Cengiz'in ölümü Türkiye'nin gündemine oturdu.
Cengiz'in ölümünün ardından Tarkan, Hande Erçel ve Demet Akalın gibi isimler de peş peşe paylaşım yaparak tepkilerini gösterdi.
Sokak ortasında sokak ortasında katliam!
Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Ataşehir'de akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Can Göktuğ Boz, eğitimden çıktıktan sonra yolda yürüyen 28 yaşındaki Mimar Başak Cengiz'i yolda takip etti, ardından çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Genç kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.