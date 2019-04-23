Samuel Johnson'dan Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Samuel Johnson, Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret ederek, Sarı-Lacivertli futbolcularla bir araya geldi.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Galatasaray deplasmanında attığı frikik golüyle sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Ganalı futbolcu Samuel Johnson, Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.
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Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret eden Samuel Johnson, eski takım arkadaşı Volkan Demirel'le hasret giderdi.
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Samuel Johnson, vatandaşı Ayew'le de sohbet etti.
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