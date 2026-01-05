BIST 11.702
Samsunspor'dan karşı atak! Fenerbahçe'nin yıldızına teklif yapıldı

Samsunspor'un Fenerbahçe'de formasını kaybeden İrfan Can Eğribayat için harekete geçerek sarı-lacivertlilere resmi teklif sunduğu iddia edildi.

Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'ye kırmızı-beyazlılardan karşı atak gecikmedi.

SAMSUNSPOR'DAN İRFAN CAN EĞRİBAYAT'A KANCA

Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün haberine göre; Samsunspor, Fenerbahçe'de üçüncü kaleci konumuna düşen İrfan Can Eğribayat için harekete geçti.

Kırmızı-beyazlıların 27 yaşındaki tecrübeli kaleci için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sunduğu belirtildi.

KISA SÜREDE SONUÇLANMASI BEKLENİYOR

Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki transfer temaslarının kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor. Deneyimli eldivene Polonya Ligi ekiplerinden Legia Varşova ve Lech Poznan takımları da talip olmuştu.

2027 yazına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan İrfan Can, bu sezon 6 kez sahaya çıktı ve kalesinde 7 gol gördü.

