BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  SPOR

Samsunspor'a evinde büyük darbe!

Samsunspor'a evinde büyük darbe!

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Samsunspor ile Başakşehir Futbol Kulübü’nün karşılaştığı mücadeleyi Başakşehir 2-0 kazandı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın kritik müsabakalarından bir diğeri Samsunspor ile Başakşehir Futbol Kulübü arasında oynandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, ikinci yarıda konuk takımın yıldızı Eldor Shomurodov (66') attığı golle takımına hayat verdi.

Maç, Başakşehir Futbol Kulübü'nün 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Konuk takımın son golünü Bertuğ Yıldırım 83'üncü dakikada attı. 

Bu sonuçla birlikte Başakşehir 17 olan puanını 20'ye taşıyıp 8'inci sıraya yükseldi. Samsunspor ise 25 puanla 6'ncı sıraya geriledi.

Başakşehir FK önümüzdeki hafta evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Samsunspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

ÖNCEKİ HABERLER
2 göçmen kaçakçısı, iş başındayken gözaltına alındı
2 göçmen kaçakçısı, iş başındayken gözaltına alındı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avustralya'daki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avustralya'daki saldırıya kınama
Fatih Tekke'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri
Fatih Tekke'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması! Kadroda neden yok?
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması! Kadroda neden yok?
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
Avustralya'daki kanlı saldırı sonrası o manav kahraman ilan edildi
Avustralya'daki kanlı saldırı sonrası o manav kahraman ilan edildi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan kredi faizlerinde indirim çağrısı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan kredi faizlerinde indirim çağrısı
İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'nun kararını bozdu
İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'nun kararını bozdu
Nefes kesen Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı
Nefes kesen Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ile bir araya geldi
Emine Erdoğan TOGEM-DER’in dönüşüm pazarını açtı
Emine Erdoğan TOGEM-DER’in dönüşüm pazarını açtı
Burak Yılmaz ayrılık kararını duyurdu
Burak Yılmaz ayrılık kararını duyurdu