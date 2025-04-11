Samsunspor - Galatasaray / Canlı skor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, Samsunspor deplasmanına konuk oluyor. Zorlu Karadeniz deplasmanından 3 puan ile ayrılmanın hesaplarını yapan Cimbom, zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Samsunspor 0 - 1 Galatasaray

30'Galatasaray'ın etkili ataklarının içinde Osimhen ve Barış Alper Yılmaz yer alıyor.

22'Golden sonra Samsunspor daha fazla atak girişiminde bulunuyor ama henüz net bir fırsat yakalayamadı.

14'GOL! Yunus Akgün, topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Osimhen'in şutu savunmadan sekerek Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Yunus Akgün, yakın mesafeden topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

9'Savunmanın arkasına atılan pasla Holse, karşı karşıya kaldı. Samsunsporlu oyuncu, topu Muslera'nın üstünden ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla ofsayt kararı verdi ve gol iptal edildi.

5'Mücadeleye Galatasaray ön alan baskısıyla başladı ama henüz net bir fırsat bulamadı.

1'Karşılaşma Samsunspor'un vuruşuyla başladı.

Samsunspor - Galatasaray ilk 11'ler

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Yunus Emre, Ntcham, Tait, Holse, Muja, Emre, Mouandilmadji.

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış, Osimhen

VICTOR OSIMHEN İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarın gönlüne taht kuran Victor Osimhen istatistikleri ile dikkat çekmeyi sürdürüyor. Son haftalarda artan performansıyla Süper Lig gol krallığı listesinde zirveye yerleşen yıldız futbolcu, son olarak Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye karşı 2 gol kaydetti. Kupada sarı-kırmızılıların yarı finale çıkmasında önemli katkıda bulunan 26 yaşındaki golcü oyuncu, ligde de şampiyonluk yolunda gol ve asistlerine devam etmeyi amaçlıyor. İşte Victor Osimhen'in Süper Lig istatistikleri:

GALATASARAY'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Süper Lig'in 30. haftasını BAY olarak geçen ve Fenerbahçe ile olan puan farkı 3'e düşen Galatasaray, bu hafta Samsunspor'a konuk olacak. Kritik deplasman maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Cimbom, ezeli rakibiyle olan puan farkını tekrar arttırmayı hedefliyor. Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla elemesini bilen Galatasaray, ligde de zirve yarışını kazanmayı hedefliyor. 71 puanla 1. sırada yer alan Galatasaray, Karadeniz ekibine karşı kazanarak son haftalarda hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde mücadeleye hazırlanan sarı-kırmızılılar, son olarak Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyetin ardından tekrar 3 puan almanın yollarını arayacak.

SAMSUNSPOR SON HAFTALARDA DURGUN

Thomas Reis yönetiminde sezonun flaş ekiplerinden biri olmayı başaran Samsunspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına engel olamıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Karadeniz ekibi, son 3 maçını ise kazanamadı. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından tekrar yükselişe geçmeyi hedefleyen Samsunspor, Galatasaray ile oynanacak maçı fırsata çevirmeyi amaçlıyor. 51 puanla 3. sırada yer alan ev sahibi ekip, kritik maçta puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY'DAN SAMSUNSPOR'A ÜSTÜNLÜK

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 63 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 42 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanan 14 maç ise berabere sona erdi.

Aslan'ın 136 golüne, Samsun ekibi 48 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanırken, Samsunspor ise rakibine karşı son galibiyetini 2005 yılında 2-1'lik skorla almıştı. Daha sonra iki takım arasında oynanan son 7 maçı da Galatasaray kazanmayı başardı.

CİMBOM'UN DIŞ SAHA PERFORMANSI

Bu sezon özellikle deplasmanlarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Galatasaray, sadece Beşiktaş'a boyun eğdi. Hatay ve Kasımpaşa ile de berabere kalan sarı-kırmızılılar 14 maçta aldığı 11 galibiyet ve topladığı 35 puanla bu alanda da ligin zirvesinde yer alıyor.

KAAN AYHAN'DAN ŞOK SAKATLIK

Kritik Samsunspor maçı öncesinde Galatasaray'da Kaan Ayhan şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada son antrenmanda dizinde esneme, kasığında zorlanma meydana gelen Kaan Ayhan'ın tedbir amacıyla Samsun kadrosundan çıkartıldığı ifade edildi. Ayrıca Kerem Demirbay da tedbir amacıyla kadroya alınmadı.

Milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert ve kasığında zorlanma yaşayan Kerem Demirbay da tedbir amacıyla kamp kadrosunda yer almadı.