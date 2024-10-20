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Samsunspor - Fenerbahçe / Canlı

Samsunspor - Fenerbahçe / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Samsunspor 0 - 1 Fenerbahçe 

24'Fenerbahçe, Tadic'in golüyle 1-0 öne geçti.

18'Karşılaşmanın bu bölümünde iki takımda karşılıklı top kayıpları yapıyor.

5'BÜYÜK TEHLİKE! Sol kanattan ceza sahasına giren Kostic, topu penaltı noktası üzerindeki Dzeko'ya çıkardı. Dzeko'nun boş pozisyonda vuruşu savunmadan geri geldi.

1'Karşılaşma Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı.

Samsunspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Samsunspor: Okan, Bola, Drongelen, Satka, Bennaser, Zeki, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius 

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Oosterwolde, Becao, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Kostic, Dzeko

Ligde 63. randevu

Fenerbahçe ve Samsunspor ligde 63. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 62 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 15 maç eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 108 golüne, Samsunspor 58 golle cevap verdi. 

En farklı galibiyetler 

Fenerbahçe ve Samsunspor'un ligde birbirine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor.

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'daki maçta rakibini 8-1 yenerek, lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetlerini elde etti.

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