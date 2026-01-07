Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım ateş püskürdü "Musaba büyük terbiyesizlik yaptı!"

Süper Kupa'da Samsunspor'u eleyen Fenerbahçe adını finale yazdırırken başkan Yüksel Yıldırım, rakip takıma transfer olan eski oyuncusu Musaba hakkında sert sözler sarf etti.

Abone ol

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

ANTHONY MUSABA DAMGA VURDU

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba ilk resmi maçında karşılaşmaya damga vurdu. arşılaşmanın 4. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golün asistini yapan Hollandalı yıldız, 67. dakikada bu kez de Jhon Duran'a asist yaptı. Fenerbahçenin yeni yıldızı Anthony Musaba ilk maçında yıldızlaştı 2 asistle maça damga vurdu

YILDIRIM: MUSABA ÇOK TERVİYESİZLİK YAPTI

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Musaba ile ilgili HT Spor'a şunları söyledi: "Anthony Musaba, çok terbiyesizlik yaptı! Dünkü maçtan sonra teşekkür yazımızı kaldırdık. Tamamen paracı bir oyuncu.

Takıma veda etmedi, bizlere veda etmedi. Bak söylüyorum. Biz kulüp olarak kendisine teşekkür yazdık kısaca. Sebebi bize yapmış olduğu ekonomik katkıdan dolayı. 5 ay Samsun'da kaldı bizim aldığımızın 6 katına gitti. Dünkü maçtan sonra yazımızı kaldırdık. DÜnyada kaç futbolcu izliyoruz golden sonra eski takımına sevinmeyen. Saygıdan dolayı adam sevinemiyor. Musaba'da bunların hiçbiri yokmuş. Golleri attırdı elleri havaya kaldırıp seviniyor.

TAMAMEN PARACI BİR OYUNCU

Tamamen paracı bir oyuncu. Bir de maçtan sonra canlı yayında ağlıyor. Çok şovmen bir adam. İnanılmaz kızdım. Her gün onunla Samsun'a getirmek için telefonda konuşuyordum. Bir sevgi vardı. Babası gibiydim. Bir anda her şeyi yok etti.