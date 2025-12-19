BIST 11.335
Samsunspor Almanya'dan eli boş döndü! İlk 8 fırsatını teptik

UEFA Konferans Ligi’nin altıncı ve son haftasında Samsunspor, deplasmanda Mainz’a 2-0 mağlup oldu.

UEFA Konferans Ligi'nin altıncı ve son hafta maçında temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Alman ekibi Mainz'a konuk oldu. Mainz Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Mainz'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Widmer ile 48. dakikada penaltıdan Amiri kaydetti. 

Bu sonucun ardından Mainz puanını 13'e yükselterek ilk 8'e kalmayı başardı. İlk 8 fırsatını tepen Samsunspor ise 10 puanda kaldı. İlk 24'e kalmayı garantileyen temsilcimiz yoluna UEFA Konferans Ligi'nde son 16'ya yükselmek için play-off oynayacak.

