Samsunlu kardeşler 16 milyar TL'yi hesaplarına nasıl transfer etti zararı kim karşılayacak?

Samsunlu iki kardeş, bir özel bankadan çektikleri 16 milyar TL ile Türkiye'nin gündemine düştü. Olayın ayrıntılarını kaleme alan HaberTürk yazarı Rahim Ak, 600 bin liranın harcandığını belirterek, "Bu tutarın sigorta tarafından karşılanması bekleniyor" dedi.

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Samsun'da kardeşler R.G (26) ve E.G., özel bir bankada açtıkları yatırım hesabından milyarlarca lirayı, buldukları açıkla kendi hesaplarına aktardı.

Olayın ortaya çıkmasıyla kardeşler hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma başlatıldı. 16 milyar TL'lik bu akılalmaz olayın bazı ayrıntılarını Habertürk yazarı Rahim Ak, bugünkü köşesine taşıdı.

Söz konusu tutarın, Samsun'da toplam bankacılık mevduatı olan 34 milyar liranın yarısına eşit olduğunu aktaran Ak, "Film gibi olayın hikayesi ise gerçekten ilginç ve konuşulmaya değecek kadar var" dedi.

"Sigorta tarafından karşılanacak"

Ak, yazısına şöyle devam etti:

"R.G. bu işlemlerin sonunda 600 bin liralık parayı fiilen kullanmıştı. Ancak R.G. parayı başka bankalara EFT yapmaya kalkınca hata fark edildi. Banka hesaptaki parayı yatırım hesabına geri çekti. Paranın bir kısmını EFT yapıldığı bazı bankalar ile konuşarak bu tutarları da geri aldı. Ancak olayın finalinde 600 bin lira harcanmış oldu. Bu tutarın sigorta tarafından karşılanması bekleniyor. Gözaltına alınan ve haklarında soruşturma başlatılan iki kardeş sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı."

Ne olmuştu? Samsun'da kardeşler R.G (26) ve E.G., özel bir bankada açtıkları yatırım hesabından milyarlarca lirayı, buldukları açıkla kendi hesaplarına aktardı. Olayın ortaya çıkmasıyla kardeşler hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma başlatıldı. Bankanın genel merkezi İstanbul’da olduğu için soruşturmaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda devam edildi. Banka hesapları dondurulan iki kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsunlu kardeşlerden E.G., para çekerken bulduğu açığı savcılıktaki ifadesinde şöyle anlattı:

“Banka hesabını kardeşim R.G. 2018 yılında petrol istasyonunda çalışmaya başladığında maaşının yatması için Antalya Konyaaltı şubesinden açtırmıştı. Kardeşim buraya gelince hesabı ortak kullanmaya başladık. 26 Şubat günü hesaba mobil bankacılık sisteminden erişim yaptım. Hesabın bakiyesi sıfırdı. Para yoktu.

Daha sonra ben yatırım hesabına baktım. Hisse senedi hesabından para çek yazan menüden, para çekmek istedim. O kısma tıkladım. Miktar yazma kısmı çıktı. Oraya ben de kafama göre miktarlar yazdım. Her yazdığım para miktarı, mevduat hesabı kısmına geçti. Bu şekilde bu işlemi yaklaşık 60-70 kez tekrarladım. Her defasında talebim gerçekleşti.

-Ben bu paralar ile aynı gün cep telefonu, otomobil almak için 300 bin TL havale yaptım. Ben parayı havale yaptıktan sonra hesaba bloke konduğu için parayı hesabına aktaramadı ve para geri bizim hesabımıza geldi. 40 bin TL'ye kadar ATM'lerden nakit çektim. Aynı gün akşam hesaba yine mobil bankacılıktan erişim yaptım. Hesabın yatırım menüsünden sabah yaptığım gibi hisse senedi para çek kısmından para çekmek istedim, ancak ret verdi.

Cumartesiyi pazara bağlayan gece yani 27 Şubat günü gece saat 01.00 sıralarında hesaba yine erişim yapıp aynı menüden hisse senedi para çek menüsünden 7.000.000.000,00 TL (7 milyar lira) yazdım çek diye tıkladım ‘onaylanmıştır’ dedi ve yazdığım miktar hesabımın mevduat hesabına bakiye olarak geçti. İki defa çekim talebinde bulundum hesabıma iki sefer para yansıdı. Hesapta cumartesi yaptığım çekim işlemleri ile birlikte 16.000.000.000,00 TL (16 milyar lira) para yansıdı.

-Bu durumu aile büyüklerimize anlattık. ‘Kimin borcu varsa bize gelsin’ dedik 80 bin TL parayı borcu olan, ekonomik durumu kötü olan akrabalara aynı hesap üzerinden eft/havale yaptık. Ben ve kardeşim bu işlemleri yaparken hesap blokeleniyordu. Bankayı aradığımızda ‘güvenlik sebebiyle hesaplar blokelenmiştir’ diyordu. Biz blokenin kaldırılması için talepte bulunduğumuzda blokeyi kaldırıp hesabı aktifleştirdiler. Pazartesi günü yani 28 Şubat günü hesap kardeşim R.G. adına kayıtlı olduğu için bankadan kardeşim R.G.'yi aradılar. Kardeşime ‘hesabına yüklü miktarda para girişleri var, bunun kaynağı nedir bilginiz var mı?’ diye sordular. Kardeşimde ‘haberim var’ dedi.

"Kardeşim de kimseyi dolandırmadığını, kendi hesapları arasında yaptığı işlem olduğunu söyledi"

-Banka görevlisi ‘nereden geldi’ diye kardeşime sordu. O da yatırım hesabından mevduat hesabına aktardığını söyledi. Banka görevlisi kardeşime ‘bu kadar yatırımınız var mıydı’ dedi. Kardeşim de ‘olmasa çekemezdim’ dedi. Banka görevlisi 'paranın karşılıksız olduğunu' söyledi. Kardeşim de kimseyi dolandırmadığını, kendi hesapları arasında yaptığı işlem olduğunu söyledi. Bu görüşme esnasında hesap blokelendi.”