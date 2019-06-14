Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold hakkında yeni gelişme
16 Nisan'da katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtan Samsung, merakla beklenen lansmanının Temmuz ayında gerçekleştirileceği söylentilerine dair açıklama yaptı.
Nisan ayında eş zamanlı olarak dünyanın farklı yerlerinde Galaxy Fold'u duyuran Samsung, çok geçmeden ekranda meydana gelen problemler nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
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Samsung, ilk başlarda bu iddiaları ciddiye almasa da Temmuz ayında gerçekleştirmesi planlanan Galaxy Fold‘un global lansmanını ertelemek zorunda kalmıştı.
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Yalanlama geldi: Geçtiğimiz hafta şirketin, lansmanın tarihini belirlediği ve etkinliğin Temmuz ayında gerçekleşeceği iddiası ortaya atılmıştı. Ancak şirket, bu iddiaları kısa süre içerisinde yalanladı.
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Henüz belli değil: Şirketin sözcüsü aradan geçen bir haftanın ardından yaptığı açıklamayla global lansman tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.
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