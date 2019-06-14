Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold hakkında yeni gelişme

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold hakkında yeni gelişme

16 Nisan'da katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtan Samsung, merakla beklenen lansmanının Temmuz ayında gerçekleştirileceği söylentilerine dair açıklama yaptı.

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold hakkında yeni gelişme - Sayfa 1

Nisan ayında eş zamanlı olarak dünyanın farklı yerlerinde Galaxy Fold'u duyuran Samsung, çok geçmeden ekranda meydana gelen problemler nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

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Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold hakkında yeni gelişme - Sayfa 2

Samsung, ilk başlarda bu iddiaları ciddiye almasa da Temmuz ayında gerçekleştirmesi planlanan Galaxy Fold‘un global lansmanını ertelemek zorunda kalmıştı.

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Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold hakkında yeni gelişme - Sayfa 3

Yalanlama geldi: Geçtiğimiz hafta şirketin, lansmanın tarihini belirlediği ve etkinliğin Temmuz ayında gerçekleşeceği iddiası ortaya atılmıştı. Ancak şirket, bu iddiaları kısa süre içerisinde yalanladı.

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Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold hakkında yeni gelişme - Sayfa 4

Henüz belli değil: Şirketin sözcüsü aradan geçen bir haftanın ardından yaptığı açıklamayla global lansman tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.

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