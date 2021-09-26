Samsung Galaxy S22 Ultra'nın görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı! İlk kez görüldü
2022’nin en iddialı modellerinden olması beklenen Samsung Galaxy S22 Ultra‘nın görüntüleri sızdırıldı.
Samsung Galaxy S22 Ultra‘nın önümüzdeki yıl piyasaya çıkması bekleniyor ancak Koreli teknoloji devi Samsung‘un yeni amiral gemisi modelinin ilk görselleri ortaya çıktı.
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Galaxy S22 Ultra’nın sızdırılan görselleri, kavisli tasarımı gözler önüne seriyor ve Galaxy Note 20‘yi andırıyor.
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Galaxy S21 serisi, Galaxy Note serisinin dışında S Pen için destek alan ilk ürün olmuştu.
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Sızdırılan görsellerde Galaxy S22 Ultra’nın da S Pen desteği ile geleceğini görüyoruz.
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