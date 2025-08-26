Samsun'da yolcu otobüsünün çarptığı 2 kişi öldü! Kaza anı ortaya çıktı
Dün Samsun'un Terme ilçesinde yolcu otobüsü, yolun kenarında kamyonete branda çekmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Otobüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti, otobüs şoförü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza anı yolcu otobüsünün kamerasınca kaydedildi.
Samsun'dan Terme istikametine seyir halinde olan M.H.O. idaresindeki 53 RT 111 plakalı Sahil Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Ordu-Samsun kara yolu Gündoğdu mevkisinde kontrolden çıkarak, yolun kenarındaki 55 ADU 207 plakalı açık kasa kamyonete branda çekmeye çalışan A.Y. (47) ile M.Y'ye (71) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 kişi öldü, sürücü tutuklandı
Yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü M.H.O. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, kaza anı yolcu otobüsünün kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yol kenarında kamyonete branda çekmeye çalışan A.Y. (47) ile M.Y'ye yolcu otobüsünün çarpması yer alıyor.