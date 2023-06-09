Samsun'da tramvay kazası! 1'i ağır 10 kişi yaralandı feci görüntüler

SAMSUN'da meydana gelen tramvay kazasında ilk belirlemelere göre 1’i ağır 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.